POL-UL: (GP) Gammelshausen - Betrunkener Autofahrer verliert Führerschein

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittwoch gegen 17:20 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw im Bereich Birenbach. Der Zeuge konnte dem Pkw bis nach Zell folgen, bevor er diesen aus den Augen verlor. Über das gemeldete Kennzeichen ermittelte die Polizei die Halteranschrift des Pkw in Gammelshausen. Eine Streife der Polizei Uhingen konnte den Pkw in der dortigen Eschenbacher Straße kontrollieren. Den Grund für die auffällige Fahrweise entdeckten die Beamten dann schnell, der 52 Jahre alte Fahrer roch stark nach Alkohol und schwankte auch dementsprechend. Ein freiwillig durch den Mann durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis deutlich über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Dem Herrn wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

