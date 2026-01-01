Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) Bernstadt - Brand eines Wohnhauses in der Silvesternacht

Ulm (ots)

Zeugen meldeten der Rettungsleitstelle Ulm gegen 02:10 Uhr, dass in der Straße "Kirchenbühl" in Bernstadt eine hölzerne Überdachung an einem Gebäude brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Bernstadt, Langenau und Ulm unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauern allerdings immer noch an. Aufgrund der Außentemperaturen gefror das ablaufende Löschwasser auf der Straße, weswegen der örtliche Bauhof zum Abstreuen angefordert werden musste. In dem regulär bewohnten Haus befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Ein Nachbar wurde am Arm verletzt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, das Obergeschoss ist einsturzgefährdet. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

