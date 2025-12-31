Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen a.d.Iller - Wintergarten wird Opfer eines Brandes

In der Nacht zum Mittwoch rückten Einsatzkräfte zu einem Löscheinsatz nahe der Iller aus.

Ulm (ots)

Am Dienstagabend wurden gegen 22 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehren Dettingen und Erolzheim sowie des Rettungsdienstes und der Polizei wegen eines Wohnhausbrandes nahe des Illerkraftwerks alarmiert.

An der Einsatzstelle konnte festgestellt werden, dass der Wintergarten eines Wohngebäudes in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen, allerdings war der Wintergarten selbst nicht mehr zu retten.

Die Bewohnerin des Hauses hatte sich nach Brandentdeckung aus dem Haus begeben und den Notruf gewählt. Sie blieb unverletzt.

Als mutmaßliche Brandursache wurde ein brennendes Teelicht im Wintergarten ermittelt: Dieses stand bis dato unter einer mit Wasser unterversorgten und trockenen Zimmerpflanze. Die Pflanze fing dadurch Feuer und setzte danach die Einrichtung und den Wintergarten selbst in Brand.

Aufgrund erster vorsichtiger Schätzungen dürfte sich die Schadenssumme auf ca. 20.000 Euro belaufen.

++++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (u.Hä.) - 2487802 e-mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell