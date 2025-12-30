Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/B19 - Unfall im Begegnungsverkehr

Am heutigen Dienstag stießen zwei Pkw auf der B19 bei Herbrechtingen zusammen.

Um 11.45 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Opel auf der B19 von Giengen in Richtung Heidenheim unterwegs. Bei Herbrechtingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam ihm eine 54-Jährige mit ihrem Citroen entgegen. Beide Autos stießen mit der jeweils linken Front zusammen. Durch die Kollision erlitten beide Personen schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Schaden am Opel wird auf 8.000 Euro, der am Citroen auf 15.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 13.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

