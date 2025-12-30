PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (GP) (HDH) (UL) Region - Polizei mahnt zur Vorsicht mit Böllern Zu Silvester gibt die Polizei wichtige Tipps zur Sicherheit.

Ulm (ots)

Silvester ist der Tag der Vorfreude auf das Neue Jahr. Diese Freude ist gepaart mit vielen Veranstaltungen und Festen. Im kleinen wie im großen Kreis. Pünktlich zu Mitternacht kommen in den Städten und Kommunen an zentralen Punkten die Menschen zusammen um gemeinsam zu feiern. Und zu böllern. Das kann durchaus ungefährlich bleiben, wenn der Umgang mit Böllern verantwortungsvoll erfolgt. Um das Feiern möglichst sicher zu ermöglichen, haben viele Kommunen zusammen mit der Polizei Sicherheitskonzepte erstellt. Ein Teil dieser Konzepte sind Verfügungen, wo etwa das Böllern nicht gestattet ist. Die Polizei hat viele zusätzliche Beamte im Einsatz, um darüber hinaus für Sicherheit zu sorgen. Auch das ist Teil der Konzepte. Die Behörden wollen den Menschen ein unbeschwertes Feiern ermöglichen und diejenigen, die andere gefährden oder belästigen rechtzeitig in die Schranken weisen.

Ein Informationsblatt der Polizei klärt auf, was beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk zu beachten ist. Es ist auch in den Sprachen Englisch, Französisch und Arabisch erhältlich. Darin warnt die Polizei etwa vor illegalen, selbstgebastelten Böllern und mahnt, einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, wie etwa ausreichend Abstand zu Umstehenden zu halten. Das Informationsblatt der Polizei erläutert, wo Käufer in Deutschland zugelassene Böller erwerben und woran sie diese erkennen können. Denn in Deutschland zugelassene Böller sind - wird die Gebrauchsanleitung beachtet - sicher. Zudem erhalten Feiernde wichtige Tipps zum sicheren Abbrennen von Knallern und erfahren, wo das Zünden von Feuerwerkskörpern nicht erlaubt ist.

Ausdrücklich wird in dem Informationsblatt davor gewarnt, Silvesterknaller aus dem Ausland zu kaufen. Diese sind möglicherweise ungeprüft und damit in Deutschland nicht nur verboten, sondern unter Umständen sogar lebensgefährlich. Auch das selber Basteln von Böllern ist nicht nur strafbar, sondern ebenfalls lebensgefährlich! Sachbeschädigungen, aber auch schwerwiegende Verletzungen bis hin zum Tod können die Folge sein. Zudem droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Tipps der Polizei zum sicheren Nutzen von Feuerwerkskörpern:

   - Silvesterfeuerwerk nur in regulären Geschäften, z.B. 
     Supermärkten, kaufen. Dort kann man sicher sein, in Deutschland 
     zugelassenes und damit sicheres Feuerwerk zu erhalten.
   - Zugelassene Böller sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch 
     handhabungssicher, deshalb: Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen 
     und diese konsequent einhalten.
   - Nur Feuerwerkskörper verwenden, die optisch keine Mängel 
     erkennen lassen. Fehlgezündete Feuerwerkskörper und Blindgänger 
     nicht wieder anzünden, sondern entsorgen.
   - Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, wo das böllern nicht 
     erlaubt ist.
   - Das Abbrennen der Böller ist grundsätzlich nur an Silvester und 
     Neujahr erlaubt. Weitere Einschränkungen zu den Tageszeiten 
     erfragen Sie ebenfalls bei Ihrer Kommunalverwaltung.
   - Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen.
   - Immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und 
     Gebäuden einhalten.
   - Sind an Feuerwerkskörpern Hilfsmittel zum sicheren Stand (z.B. 
     Klappfüße) vorhanden, diese unbedingt nutzen.
   - Zum Abschuss von Raketen geeignete "Rampen" (z.B. schwere 
     Flaschen) verwenden.
   - Äste, Balkone oder andere Hindernisse dürfen nicht in der 
     Flugbahn der Feuerwerkskörper sein.
   - Das Abbrennen von Feuerwerk in geschlossenen Räumen ist streng 
     verboten.
   - Funktioniert das Feuerwerk nicht, mindestens 15 Minuten warten 
     und sich in dieser Zeit nicht nähern. Danach kann das Feuerwerk 
     zum Beispiel in einen mit Wasser gefüllten Eimer gelegt und 
     anschließend im Hausmüll entsorgt werden.

Das Informationsblatt der Polizei zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/225-silvesterfeuerwerk/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren