Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Zigarettenautomat aufgeflext
Ohne Beute blieb ein Unbekannter in Dietenheim.

Ulm (ots)

Am Samstag wurde ein beschädigter Zigarettenautomat in der Weidachstraße festgestellt. Unbekannte versuchten die Stahlsicherung des Automaten aufzuflexen. Der Versuch scheiterte und die Diebe blieben ohne Beute. Wann genau die Täter am Werk waren ist nicht bekannt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Dietenheim dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Dietenheim unter der Telefonnummer 07347/9588070 zu melden.

++++ 2478164(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

