Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Einbrecher unterwegs

Am Montag stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus bei Börtlingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr waren Einbrecher im Ortsteil Zell unterwegs. In der Brühlstraße hebelten sie an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf. Dann stiegen sie in das Gebäude ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Den ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie wohl etwas Bargeld und Schmuck. Im Rahmen der Ermittlungen konnte auch eine Überwachungskamera ausgewertet werden. Demnach handelte es sich wohl um zwei männliche Täter. Beide waren maskiert und trugen dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Zell gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

++++2481665 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

