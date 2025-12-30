PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vorfahrt missachtet
Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr war ein 62-jähriger VW-Fahrer auf dem Zubringer zur B492 bei Hermaringen unterwegs. Beim Einbiegen nach links in die B492 übersah er offenbar einen 32-jährigen Opel-Fahrer. Dieser fuhr in Richtung Sontheim und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt. Ein Abschleppdienst barg die nicht mehr fahrbereiten Autos.

++++ 2477258(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

