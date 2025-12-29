Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Am Sonntag erlitt eine 36-Jährige bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Hohenstadt leichte Verletzungen.

Gegen 13 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall. Den ersten Erkenntnissen nach stockte der Verkehr auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Dies erkannte ein 36-jähriger Skoda-Fahrer wohl zu spät. Er krachte in das Heck eines Opels, den ein 18-Jähriger fuhr. Durch den Aufprall schob es den Opel auf einen vorausfahrenden BMW eines 62-Jährigen, welcher wiederum auf den Seat eines 56-Jährigen geschoben wurde. Die 36-jährige Beifahrerin im Opel verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Während der Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Opel und der Skoda wurden durch einen Abschlepper geborgen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

