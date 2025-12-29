Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B465 - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag kam ein Autofahrer bei Ehingen von der Straße ab und verursachte Sachschaden.

Um 21.20 Uhr war ein 84-Jähriger auf der B465 von Altsteusslingen in Richtung Ehingen unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit kam er kurz vor Ehingen nach links von der Straße ab. Dabei kollidierte er mit einer Verkehrsinsel und einem Verkehrszeichen. Der Senior blieb beim Unfall unverletzt. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhren mehrere Trümmerteile. Ob an ihren Fahrzeugen Schäden entstand, muss noch ermittelt werden. Am VW Passat des Unfallverursachers entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen.

