Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Zug erfasst Auto

Am Sonntag kam für einen Autofahrer bei einem Unfall bei Rottenacker jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Smart die L255 zwischen Ehingen-Dintenhofen und Rottenacker. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Pkw beim Bahnübergang Dintenhofen von einem herannahenden Zug erfasst. Für den Senior kam jede Hilfe zu spät und er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge konnten keine Störungen an der halbseitigen Schranke am Bahnübergang festgestellt werden. Der 61-jährige Lokführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bahnstrecke bis etwa 22.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

++++2474689 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell