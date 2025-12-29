Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende hatten es Unbekannte in Ulm auf eine Schule und eine Gaststätte abgesehen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr waren Einbrecher in der Innenstadt unterwegs. In der Straße Hafenbad machten sie sich an einer Gaststätte zu schaffen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist bislang noch unklar. In der Gaststätte hebelten sie die Tür zu einem Büro auf. Dann durchsuchten sie das Büro und fanden Bargeld. Das machen sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt.

Am Sonntagabend, etwa gegen 22.30 Uhr, waren auch in der Römerstraße Einbrecher zu Gange. An einer Schule warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. In einer Werkstatt fanden sie wohl Werkzeuge. Vermutlich benutzten sie die aufgefundenen Werkzeuge, um eine Bürotür aufzubrechen. Ob die Täter etwas aus den Büros gestohlen haben, muss noch ermittelt werden.

In beiden Fällen hat die Polizei Ulm die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe der verursachten Schäden ist noch unklar.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

