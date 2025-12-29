Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

Beute machte ein Unbekannter in Erolzheim.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 15 Uhr meldete eine Zeugin einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Einsteinstraße, Ecke Daimlerstraße. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der Automat wohl aufgeflext wurde. Sämtliche Zigaretten und Bargeld fehlten. Wann genau der Automat aufgebrochen wurde, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Ochsenhausen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) zu melden.

