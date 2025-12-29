Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - In Schafherde gefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag in Mittelbiberach.

Am Samstag, um kurz vor 18 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Subaru-Fahrer die K7500 von Mittelbiberach nach Reute. Dort war eine Schafsherde aus ihrem Gehege entkommen und stand auf der Straße. Aufgrund des starken Nebels konnte der Fahrer die Tiere wohl nicht rechtzeitig erkennen und erfasste sie mit dem Auto. Durch den Unfall wurden elf Schafe verletzt. Einige davon mussten aufgrund der schweren Verletzungen durch den verantwortlichen Schäfer erlöst werden. Der 46-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die unverletzten Schafe wurden durch den Schäfer weiter versorgt. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf. Während der Unfallaufnahme war die Straße etwa eine Stunde voll gesperrt. Am Subaru entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

