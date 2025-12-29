Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher machen Beute

Am Wochenende waren Einbrecher in Geislingen unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Seniorenheim in der Paulinenstraße. Die Einbrecher zerstörten einen Rollladen sowie eine Fensterscheibe und gelangten so ins Gebäude. Dort durchwühlten sie das Büro auf der Suche nach Brauchbarem. Sie fanden einen Tresor. Den machten sie zu ihrer Beute und nahmen ihn mit. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen einen Schaden am Gebäude von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) in Verbindung zu setzen.

++++2473260(TH)

