POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Defekte Lichterkette verursacht Brand

Ulm (ots)

Die Feuerwehr Ochsenhausen wurde am Samstagmorgen, gegen 09:20 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand im Burghaldenweg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sowie der Polizei war bereits eine starke Rauchentwicklung in einem der Kinderzimmer im Obergeschoss erkennbar. Alle Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Gebäude verlassen. Das Feuer konnte, ohne größeren Schaden angerichtet zu haben, schnell durch die Feuerwehr gelöst werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Bewohner konnten später in ihre Wohnung zurück.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einer Lichterkette vermutet.

