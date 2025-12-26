Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Verkehrsunfall mit hohem Schaden passierte am Mittwoch auf der A7 bei Heidenheim.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Der 36-Jährige Mercedes-Fahrer fuhr auf der A7 in Richtung Würzburg zwischen Heidenheim und Aalen-Oberkochen. Beim Einordnen auf die rechte Spur übersah er wohl eine neben ihm fahrende 33-jährige Daihatsu-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Hierbei wurde der Daihatsu mehrfach in die rechte Leitplanke geschleudert. Beim Unfall verletzte sich die 33-Jährige leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis kurz nach 19 Uhr teilweise gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidenheim schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf je 10.000 Euro. An der Schutzplanke auf etwa 2.800 Euro.

