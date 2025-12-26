Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht mehr fahrtauglich

Mehrere Straftaten beging eine 25-Jährige am Freitag in Göppingen.

Gegen 2.30 Uhr fuhr die 25-jährige Porsche-Fahrerin in der Poststraße. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Frau dort gegen drei geparkte Autos fuhr und flüchtete. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung, konnte die Fahrerin kurze Zeit später festgestellt werden. Schnell wussten die Beamten, warum die Autofahrerin geflüchtet war: Sie roch stark nach Alkohol, hatte keinen Führerschein und das Auto fuhr sie mutmaßlich ohne Wissen des Fahrzeughalters. Die Frau musste mit zu einer Blutentnahme und eine Blutprobe abgeben. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille und gegebenenfalls andere berauschende Substanzen die Autofahrerin tatsächlich intus hatte. Zudem leistete die Frau erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Die Fahrerin erwartet nun mehrere Anzeigen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt das Polizeirevier Göppingen auf 10.000 Euro.

