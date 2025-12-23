Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u. Aichelberg - Polizisten beleidigt und bespuckt

Erheblichen Widerstand leistete ein 26-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in Zell u. A. Der war bewaffnet.

Ulm (ots)

Um 1.40 Uhr wurden der Polizei Uhingen mehrere beschädigte Scheiben an der Bushaltestelle in der Göppinger Straßer gemeldet. Eine Polizeistreife kam und stellte wenig später im Rahmen der Fahndung auf Höhe des Busbahnhofes einen 26-Jährigen fest. Der verhielt sich zunächst ruhig, nach einer Personalienfeststellung ging der Mann weiter. Nur wenige Minuten später kehrte der aus der Ukraine stammende 26-Jährige zum Streifenwagen zurück. Wie die Polizei weiter berichtet, soll der Mann laut herumgeschrien haben. Bei der Annäherung an den Streifenwagen konnten die Polizisten bei dem 26-Jährigen eine Schusswaffe im vorderen Hosenbund erkennen. Aus Gründen der Eigensicherung wurde der aggressiv wirkende Mann vorläufig festgenommen. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Ermittler eine weitere täuschend echtaussehende Schusswaffe und ein Messer. Bei beiden Waffen handelte es sich um Luftdruckwaffen. Während der Festnahme wurden die Polizisten aufs Übelste beleidigt und bespuckt. Selbst im Transportbus war der 26-Jährige völlig außer sich und trat mit den Füßen gegen die Inneneinrichtung des Streifenwagens sowie dienstliche Ausrüstungsgegenstände. Da sich der junge Mann selbst an der elterlichen Wohnanschrift in Zell. u. A. nicht beruhigen ließ und auch in Richtung der Polizeibeamten getreten hatte, musste er mit auf ein Polizeirevier. Erst dort kam der 26-Jährige zur Einsicht und konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der ukrainische Staatsangehörige muss sich nun wegen mehreren Straftaten u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Denn mit einer der Luftdruckwaffen hatte der 26-Jährige wohl vor seinen erheblichen "Ausrastern" auf die Scheiben der Bushaltestelle geschossen.

++++2453551

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell