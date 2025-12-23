Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Mann am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Wagens zu setzen oder auf ein Zweirad, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Montag um 23.25 Uhr ein 31-Jähriger. Die Polizisten fuhren dem VW hinterher und führten in der Bezgenrieter Straße eine routinemäßige Kontrolle durch. Dabei stellten sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. In der Mittelkonsole stand noch eine geöffnete Bierdose. Weitere Bierdosen lagen noch im Fahrzeug. Der Fahrer räumte auch spontan ein, kurz vor der Fahrt noch einen letzten Schluck Bier getrunken zu haben. Deshalb führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der 31-Jährige musste mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 31-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Führerschein und Autoschlüssel wurde einbehalten. Den VW musste er stehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++2453410

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell