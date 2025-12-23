Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Die Polizei führte am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der L1165 bei Steinheim a. Albuch durch.

Ulm (ots)

Am Nachmittag hatte die Polizei auf der Landesstraße 1165 bei Steinheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Rund 35 Fahrzeuge wurden mit einem Lasergerät gemessen. Dabei ertappten die Polizisten sechs Temposünder, die bei erlaubten 50 km/h zu schnell fuhren. Am schnellsten fuhr eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem VW. Die Frau wurde mit 81 km/h gemessen. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Die weiteren Schnellfahrenden fuhren zwischen 17 und 21 km/h über dem Erlaubten.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

