Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Einbruch in Bankfiliale
Hohen Sachschaden richteten Unbekannte am Montag in Ingoldingen an.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr hebelten zwei Einbrecher ein Fenster an der Bankfiliale in der Ziegelstraße auf. Durch das Fenster gelangten sie ins Innere. Über mehrere Stunden durchwühlten die Maskierten die Räume. Mit schwerem Gerät versuchten sie einen Tresor und einen Geldautomaten aufzuflexen. Als ihre Bemühungen nicht zum Erfolg führten, verließen sie gegen 5.20 Uhr das Gebäude wieder. Ein Sachschaden von geschätzt mehreren zehntausend Euro blieb zurück. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07371/9380 zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

