Am Wochenende versuchten Unbekannte in Langenau in eine Bäckerei einzubrechen.

Zwischen Samstag 13 Uhr und Montag 6.30 Uhr waren die Einbrecher in der Kirchgasse unterwegs. Dort versuchten sie, eine Eingangstür einer Bäckereifiliale aufzuhebeln. Zum Einbruch kam es jedoch nicht, vermutlich da sich die Eingangstür verklemmte. Die Täter flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

