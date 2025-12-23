Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag stießen in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 15.05 Uhr war ein 26-Jähriger auf der B466, von der Clichystraße kommend, in Richtung Brenzstraße unterwegs. Er befuhr mit seinem Opel den rechten von drei Fahrstreifen. Auf dem linken der drei Fahrstreifen fuhr neben ihm ein 57-Jähriger mit seinem BMW. Beide Autofahrer wechselten auf Höhe der Bergstraße gleichzeitig auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei stießen sie mit ihren Fahrzeugen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. An beiden Autos entstand Sachschaden von jeweils rund 1.000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

++++2451485

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell