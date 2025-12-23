PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Einbruch misslingt
Am Wochenende blieb ein Einbrecher draußen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag und Montag versuchte ein Unbekannter die Tür zu einem Geschäft in der Bihlafinger Straße in Oberholzheim aufzubrechen. Seine Bemühungen scheiterten und er blieb draußen. An der Tür konnten Werkzeugspuren festgestellt werden. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei Laupheim bittet deshalb bei ihren Ermittlungen um Zeugenhinweise unter Tel. 07392/9630-0.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

