POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Nicht aufgepasst

Bei Hohenstadt kam es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall mit Verletzten.

Gegen 5.40 Uhr war ein 64-Jähriger mit einem Kleintransporter in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Hohenstadt passte der Fahrer des Opel Movano wohl nicht auf und prallte in das Heck eines Dacia Sandero. Durch den Auffahrunfall verlor die 43-jährige Dacia-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug schleuderte gegen die Leitplanke, kam von der Fahrbahn ab und landete auf der Seite im Graben. Die Fahrerin und ihr 52-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide kamen in eine Klinik. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Opel wird auf 10.000 Euro, der am Dacia auf 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 7.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

