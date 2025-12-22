Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller

Autos gingen in Flammen auf

Am Sonntag brannte es auf einem Firmengelände in Kirchdorf an der Iller. Dadurch entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Zeugen gegen 9 Uhr drei brennende Autos. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmenparkplatz in der Liebherrstraße parallel zur Talstraße. Die Feuerwehr aus Kirchdorf war vor Ort und löschte die Firmenfahrzeuge. Der BMW, ein VW und ein Mercedes parkten nebeneinander. Ersten polizeilichen Erkenntnissen brannte der BMW vollständig aus, die beiden weiteren Autos wurden durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei Ochsenhausen wegen dem Verdacht der Brandstiftung und bittet unter der Telefon-Nr. 07352/202050 um Zeugenhinweise. Die Polizei hat Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden am Mercedes Vito dürfte nach ersten Schätzungen rund 60.000 Euro betragen. Die Höhe des Schadens am BMW und VW wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

