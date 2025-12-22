Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Vorfahrt genommen

Mit zwei Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 40.000 Euro endete ein Unfall am Samstag bei Uttenweiler. Zwei Autos stießen zusammen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.45 Uhr. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Mazda auf der Kreisstraße 7540 von Offingen in Richtung Hailtingen. Aus Richtung Dentingen kam auf der Kreisstraße 7541 eine 19-Jährige mit ihrem VW. Die Fahranfängerin wollte geradeaus auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Göffingen weiterfahren. Dabei verlangsamte sie offenbar noch ihre Geschwindigkeit, fuhr allerdings ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Auf die Vorfahrt des 48-Jährigen hatte die Fahranfängerin nicht geachtet. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Mazda krachte in die rechte hintere Seite des VW. Bei dem Unfall zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin und auch der Mazdafahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die beiden Leichtverletzten in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am nicht mehr fahrbreiten Mazda auf ca. 25.000 Euro, den am schrottreifen VW auf rund 15.000 Euro. Beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

