Polizei Aachen

POL-AC: Feuerwerk gestohlen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12.25) haben Unbekannte einen Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Auerbachstraße aufgebrochen. In dem Container lagerten 350 kg Feuerwerkskörper.

Am Mittwochmorgen hatte eine Mitarbeiterin des Supermarktes den Aufbruch des Containers bemerkt und die Polizei alarmiert. Die gestohlene Pyrotechnik hat einen Wert von 25.000 Euro.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie die zuständige Kriminalpolizei unter 0241-9577 33301, außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen.

Die Polizei Aachen warnt in diesem Zusammenhang vor dem Kauf von Feuerwerkskörpern bei nichtautorisierten Händlern oder aus unbekannten Quellen. Wer Hehlerware erwirbt, macht sich strafbar. Solche Produkte sind häufig illegal, nicht geprüft und können ein erhebliches Risiko für Leben und Gesundheit darstellen. Erlaubt ist der Erwerb von Feuerwerk ausschließlich bei zugelassenen Verkaufsstellen und nur innerhalb der gesetzlich festgelegten Verkaufszeiten. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

