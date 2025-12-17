PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Zusammenstoß mit Pkw - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (16.12.2025) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Boxgraben - Karmeliterstraße - Mozartstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens kam es an der Kreuzung zu Rückstaus und stockendem Verkehr.

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Aachen fuhr zu dieser Zeit den Boxgraben in Richtung Schanz entlang. An der Ampel bog er nach links in die Mozartstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Laut Zeugenaussagen soll der 22-jährige Motorradfahrer aus Aachen zuvor wartende Fahrzeuge vor der Kreuzung überholt haben.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise für eine Stunde gesperrt werden.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

