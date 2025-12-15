PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall in Wohnung: Täter flüchtig

Eschweiler (ots)

Am vergangenen Freitag (12.12.2025) ist es zu einem Raubüberfall in einem Einfamilienhaus in Eschweiler in der Straße "Im Hag" in der Nähe des Friedhofs Pumpe/Stich gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich drei unbekannte Täter Zu-gang zum Haus und überfielen gegen 01:45 Uhr in der Nacht ein älteres Ehepaar und ihren Sohn im gemeinsam bewohnten Haus in Eschweiler. Mit Wertgegenständen und Bargeld flüchteten die Tatverdächtigen im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der 73-Jährige Wohnungsbewohner wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden anderen Bewohner wurden körperlich nicht verletzt, standen jedoch unter Schock.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen räuberischer Erpressung aufgenommen. Personen, die im Umfeld der Straßen Im Hag oder Jägerspfad in der Nacht auf Samstag (13.12.2025) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei den ermittelnden Beamten unter 0241-9577 31501 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) melden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

