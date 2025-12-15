Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall - 18-Jähriger wird schwer verletzt

Baesweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (12.12.2025 14:30 Uhr) ist ein 18-Jähriger aus Baesweiler schwer verletzt worden.

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Aldenhoven fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Auto die L50 in Richtung Siersdorf entlang. Plötzlich kreuzte ein 18-Jähriger Pedelec-Fahrer von rechts die Fahrbahn, der aus einem dortigen Wirtschaftsweg kam. Der 44-Jährige konnte trotz angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer kam.

Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die L50 musste im Rahmen der Unfallaufnahme bis 16:30 Uhr gesperrt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell