Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer ohne Führerschein verursacht Schaden und versucht zu flüchten - ohne Erfolg

Aachen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.12.25) hat ein Autofahrer aus Aachen einen Unfall verursacht. Er flüchtete anschließend, konnte aber schnell gestellt werden. Jetzt ermittelt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen.

Gegen 2.30 Uhr hatten mehrere Bürgerinnen und Bürger in der Leitstelle angerufen und eine Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Eilendorf gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 23-jähriger Mann aus Aachen in seinem Fahrzeug auf der Von-Coels-Straße in Richtung Stolberg unterwegs. Dicht hinter ihm fuhr ein weiteres Fahrzeug. Darin saß ein 22-jähriger Mann (ebenfalls aus Aachen). In einer Rechtskurve im Bereich der Kreuzung Von-Coels-Straße/ Josefstraße verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Wagen. Dadurch wurde der geparkte Pkw in ein weiteres geparktes Auto geschoben. Nach dem Unfall flüchteten beide Autofahrer zu Fuß in Richtung Stolberg. Die Fahrzeuge ließen sie am Unfallort zurück. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei beide Männer und einen weiteren Mann, der als Beifahrer in dem zweiten Fahrzeug saß, im Nahbereich fassen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell