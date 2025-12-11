Polizei Aachen

POL-AC: Fahrzeug-Brand in Eschweiler - Kriminalpolizei ermittelt

Eschweiler (ots)

Am Mittwochabend (10.12.25) hat im Stadtteil Bergrath ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Der Kleinwagen begann nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.30 Uhr in der Straße "Auf dem Höfchen" zu brennen. Die Besitzerin des Fahrzeugs wurde durch einen lauten Knall darauf aufmerksam. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Anwohner den Brand mit einem Feuerlöscher löschen.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Umfeld des Brandortes verdächtige Feststellungen gemacht hat, soll sich beim zuständigen Kriminalkommissariat melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 31101 und außerhalb unter 0241-9577 34210. (sk)

