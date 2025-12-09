PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Zwei Unfälle mit Schwerverletzten am Wochenende

Eschweiler (ots)

In Eschweiler haben sich am Freitagabend (05.12.2025) zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen jeweils eine Person schwer verletzt wurde.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Straße "Stich" im gleichnamigen Stadtteil. Eine 56-jährige Fußgängerin überquerte gerade die Fahrbahn, als sie vom Auto einer 63-Jährigen erfasst wurde. Die Fußgängerin aus Eschweiler wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei Aachen. Nach eigenen Angaben habe die Autofahrerin zum Unfallzeitpunkt auf eine Person am Straßenrand geachtet und die Fußgängerin aus diesem Grund nicht gesehen.

Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für circa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr an der Kreuzung der Talstraße und der Bergrather Straße im Stadtteil Bergrath.

Nach bisherigen Informationen bog eine 47-jährige Autofahrerin aus Eschweiler von der Talstraße nach links in die Bergrather Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrer. Der 18-Jährige und seine 13-jährige Mitfahrerin stürzten und verletzten sich dabei. Die 13-Jährige musste schwer verletzt, der 18-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

In beiden Fällen hat ein Verkehrskommissariat der Polizei Aachen die weiteren Ermittlungen übernommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

