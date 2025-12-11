PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Schussabgabe nach Auseinandersetzung - Kripo ermittelt

Alsdorf (ots)

Dienstagnachmittag (09.12.2025) hat es einen größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Busch gegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 42-jähriger Mann aus Alsdorf in der Buschstraße von einem anderen Mann (47 Jahre aus Alsdorf) beleidigt und geschubst. Ein 25-jähriger Lebensmittel-Lieferant griff ein und trennte die Personen voneinander. Daraufhin gingen der 42-jährige Geschädigte und der 25-Jährige in Richtung "Am Hang" davon. Der Tatverdächtige zog daraufhin eine Schusswaffe und gab aus einigen Metern Entfernung mehrere Schüsse ab. Die beiden Männer wurden dabei nicht getroffen.

Der 42-Jährige wurde durch die anfängliche Auseinandersetzung leicht verletzt, der 25-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes antreffen. Der 47-Jährige war alkoholisiert und leistete im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen (u.a. Spurensicherung) Widerstand. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte Waffen und Zubehör. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der 47-Jährige verfügt über einen Waffenschein und registrierte Schusswaffen.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

