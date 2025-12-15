PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz in Würselen - Waffen sichergestellt

Würselen (ots)

Am Freitagnachmittag (12.12.2025) hat ein 58-jähriger Mann einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Er konnte von den Polizeibeamten überwältigt werden.

Gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei Aachen zur Aachener Straße in Würselen gerufen. Zuvor habe ein Mann andere Personen in seinem Haus mit einer Schusswaffe bedroht. Als die Polizisten das Haus umstellt hatten, kam der Mann schließlich unbewaffnet aus dem Haus und stellte sich der Polizei.

Durch einen anwesenden Notarzt wurde im Anschluss eine Zwangseinweisung nach dem PsychKG eingeleitet.

Das Gebäude wurde sofort durch die Polizei abgesucht. Am nächsten Morgen fand dann eine umfassende Durchsuchung statt. In beiden Fällen fanden die Polizistinnen und Polizisten mehrere Schusswaffen und Munition und stellten diese sicher.

Gegen den 58-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Bedrohung und wegen Straftaten gegen das Waffenrecht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

