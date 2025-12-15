Polizei Aachen

POL-AC: Korrektur zur Pressemeldung vom 15.12.2025 15:46 Uhr: Raubüberfall in Wohnung - Täter flüchtig

Eschweiler (ots)

Entgegen unserer Meldung vom 15.12.2025 um 15:46 Uhr hat der Raubüberfall nicht in der Nacht von Freitag auf Samstag, sondern in der Nacht von Samstag (13.12.2025) auf Sonntag (14.12.2025) stattgefunden.

Der Zeugenaufruf bezieht sich dementsprechend auch auf die Nacht zu Sonntag.

Wir bitten um Beachtung im Rahmen der Berichterstattung.(kg)

