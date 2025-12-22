Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizistin angespuckt

Völlig ausgerastet war am Samstagabend eine 54-Jährige in Ulm.

Ulm (ots)

Die Frau befand sich gegen 23 Uhr in ihrer Wohnung in der Königstraße. Da sie sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Polizei von Anwohnern verständigt. Die 54-Jährige war derart ausgerastet, dass sie von den Beamten fixiert werden musste. Dabei spuckte sie einer Polizeibeamtin ins Gesicht und versuchte sich mit Bissen und Schlägen weiter zu wehren. Da sie sich zuvor verletzt hatte, wurde die Frau von den Polizeibeamten zur Versorgung in eine Klinik verbracht. Im Anschluss daran wurde die Frau aufgrund ihres Zustands in eine Spezialklinik eingeliefert. Sie erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

