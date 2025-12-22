Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Taschendiebstahl

Am Samstag klaute ein Unbekannter eine Geldbörse auf dem Göppinger Weihnachtsmarkt.

Die 40-Jährige hatte ihre Geldbörse in einer Jackentasche. Gegen 22 Uhr bemerkte sie das Fehlen des schwarzen Geldbeutels. Eine Dieb hatte ihr wohl die Geldbörse unbemerkt aus der Tasche gezogen und sich damit aus dem Staub gemacht.

Die Polizei warnt vor Trickdieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Taschendiebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Handtaschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern körpernah getragen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

