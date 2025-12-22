PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Einbrecher kommt durchs Fenster
Am Sonntag nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit der Bewohnerin in Böhmenkirch aus.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich in der Straße "Am Langenlauch". Zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster an dem Haus aus. Durch das gelangte er ins Innere. Auf seinem Beutezug durchwühlte er mehrere Räume. Offensichtlich fand er Bargeld. Damit flüchtete er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2445352 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

