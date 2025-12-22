PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Briefkasten gesprengt
Am Wochenende sprengten Unbekannte in Schnaitheim einen Briefkasten.

Ulm (ots)

Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Samstag 6 Uhr und Sonntag 13 Uhr in der Straße Hirscheck. Unbekannte sprengten mit einem Böller den Briefkasten am Eingang einer Schule. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-430) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++2444824 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

