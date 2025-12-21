Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Ermingen - Tropischer Besuch - Tropischer Besuch fand sich am Sonntagmorgen in den nebligen Gefilden von Ermingen ein.

Ulm (ots)

Gegen 08:40 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer auf der Durchfahrt eine Seltenheit mit. In der Ortsstraße erregte im tristen Grau des Dauernebels ein leuchtender Farbfleck seine Aufmerksamkeit. Stand da doch, gewohnt leichtfüßig und chillend, ein waschechter Flamingo. Nicht sicher, ob das so seine Richtigkeit habe, verständigte er deshalb die Polizei. Diese wie auch die Feuerwehr rückten an, für den Fall, dass das Tier hätte gerettet werden müssen. Nachfragen bei örtlichen und überörtlichen Zoos verliefen negativ, keiner vermisste den farbenfrohen Lichtblick. Experten wurden befragt. Nach deren Auskunft konnten die Einsatzkräfte wieder Abrücken. Der Flamingo sei zwar nicht in seiner bevorzugten Wetterzone, aber durchaus in der Lage, allein in freier Wildbahn zu leben, auch in Ermingen. Somit waren auch Angebote aus den Reihen der Erminger selbst, den Flamingo im Garten mit großem Teich aufzunehmen, nicht mehr von Nöten. Beruhigend für alle zu wissen ist zudem, dass der Freigeist vor seiner Weiterreise im Erminger Weiher sicher genügend Nahrung zur Stärkung finden wird. Bleiben darf er aber dennoch gerne, allein der farblichen Abwechslung wegen, da waren sich alle Beteiligte einig.

+++++++++++++++++++ (ELS2606466) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell