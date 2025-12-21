Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wohnungsbrand - Nicht mehr bewohnbar ist eine Wohnung in der Ulmer Oststadt nach einem Brand am Samstagvormittag.

Ulm (ots)

Gegen 09:15 Uhr brach der Brand in der Wohnung in der Schülinstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache aus. Durch eine Verpuffung wurde ein Fensterelement aus der Verankerung gerissen. Die Feuerwehr Ulm war mit einem Großaufgebot vor Ort und öffnete die Wohnung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde durch den Brand unbewohnbar. Alle weiteren Wohnungen in dem Gebäudekomplex blieben unversehrt. Die 21-jährige Mieterin befand sich glücklicherweise nicht in ihrer Wohnung. Weder sie noch andere Gebäudebewohner wurden verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie Schadenshöhe dauern derzeit an.

