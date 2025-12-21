Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Traktorfahrer bringt Strommast zu Fall

Am Samstagnachmittag kam ein 59-Jähriger aufgrund Ablenkung von der Straße ab.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein Fendt Fahrer die Biberacher Straße von Schwendi in Richtung Schönebürg. Während der Fahrt hantierte der 59-Jährige an einem der Fahrzeugspiegel und war deshalb zeitweise vom Straßenverlauf abgelenkt. Diese Ablenkung reichte aus, dass er mit seinem Traktor von der Fahrbahn abkam und mit einem hölzernen Strommasten zusammenstieß. Der Mast kam dadurch zu Fall und landete auf dem Fendt. Durch die Kollision zogen sich sowohl der Traktorfahrer als auch sein 87-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer wurde vorsorglich in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Reparaturarbeiten an dem gefällten Strommasten wurden im Anschluss durch den zuständigen Energieversorger durchgeführt, sodass es zu keinen weiteren Beeinträchtigungen für Ortsansässige kam. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reparaturarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

