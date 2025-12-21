POL-UL: (UL) Ulm/Oststadt - Parkplatzunfall endet in Führerscheinbeschlagnahme
Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin erwies sich am Samstagmittag als nicht mehr fahrtüchtig.
Ulm (ots)
Kurz nach 12 Uhr hatte die 81-Jährige beim Ausparken mit ihrem VW einen anderen Pkw touchiert. Nachdem die Dame den Schaden abgestritten hätte, meldete sich der 59-Jährige Verantwortliche des Pkws bei der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Hierbei bemerkte sie eine leichte Alkoholisierung der Dame. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über dem gesetzlich Erlaubten. Nach der abgeschlossenen Unfallaufnahme wurde der Dame daher durch einen Arzt Blut abgenommen. Die 81-Jährige musste vor Ort ihren Führerschein abgeben und wurde wegen der Gefährdung im Straßenverkehr angezeigt.
