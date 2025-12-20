Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgängerin in Fußgängerzone von Auto erfasst

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 17 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger verbotener Weise die Fußgängerzone in der Grabenstraße. An der Kreuzung mit der Freihofstraße ließ er die Fußgängerin passieren. Als er sie nicht mehr sehen konnte, fuhr er los. Tatsächlich war die 86-Jährige vor dem Mercedes Sprinter gestürzt und lag vor dem Lkw auf der Straße. Der Sprinter überrollte die Seniorin und verletzte sie schwer. Sie kam in die Klinik.

