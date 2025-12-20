PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, folgte ein Streifenwagen einem Skoda auf der B 312 von Riedlingen in Richtung Zwiefalten. Am Ortsbeginn Bechingen wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 59-jährige Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Ein Test vor Ort ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem legte er einen Führerschein mit den Klassen für Motorrad und landwirtschaftliche Fahrzeuge vor, die aber nicht ausreichend sind. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben.

+++++++++++++++++++++++++++ 2437418

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

