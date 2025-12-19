Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Einbrecher suchen Vereinsheim heim

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Gebäude in Schelklingen ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch fand von Mittwoch auf Donnerstag statt. Unbekannte brachen gewaltsam an einem Vereinsheim in der Ringinger Straße die Eingangstür auf. Die Täter fanden vermutlich nichts Brauchbares, denn sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Da es vergangene Woche, in der Nacht auf Dienstag (09.12.25), zu Sachbeschädigungen an dem Vereinsheim kam, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07391/5880 entgegen.

++++2367816 2429389

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell