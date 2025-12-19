POL-UL: (GP) Göppingen - Stoppschild missachtet
Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Göppingen.
Gegen 11.30 Uhr war ein 37-jähriger BMW-Fahrer in der Vordereren Karlstraße in Richtung Mörikestraße unterwegs. Beim Einfahren fuhr er ohne zu halten über die Stoppstelle und übersah hierbei wohl den von links kommenden 39-jährigen mit seinem BMW. Der hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.
