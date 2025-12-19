PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Stoppschild missachtet
Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr war ein 37-jähriger BMW-Fahrer in der Vordereren Karlstraße in Richtung Mörikestraße unterwegs. Beim Einfahren fuhr er ohne zu halten über die Stoppstelle und übersah hierbei wohl den von links kommenden 39-jährigen mit seinem BMW. Der hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++ 2425887 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren